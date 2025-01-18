Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 08:58

Детёнышу альпак из Ленинградского зоопарка дали «хлебобулочное» имя

Детёныша альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка

Детёныша альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка. Обложка © pixabay / manfredrichter

Детёныша альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка. Обложка © pixabay / manfredrichter

Детёныша пары альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка. Давать этим экзотическим животным «хлебобулочные» имена — давняя традиция. Например, родителей малыша зовут Гренка и Брецель. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», самка появилась на свет в сентябре 2024 года, однако её долгое время не показывали посетителям, ждали, пока окрепнет.

Теперь Сайка осторожно проявляет любопытство к другим обитателям зоопарка и частенько заглядывает к ним в вольеры во время прогулки. Когда альпаке исполнится полгода, она переедет на детскую контактную площадку, где составит компанию Шарлотке.

Вараны за миллион и львы по 400 тыс. Каких экзотических животных можно купить в России
Вараны за миллион и львы по 400 тыс. Каких экзотических животных можно купить в России

Кстати, в сентябре минувшего года и в Московском зоопарке появился на свет детёныш альпаки. Кроме того, в конце 2024 года на Ставрополье открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Интересное
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar