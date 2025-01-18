Детёнышу альпак из Ленинградского зоопарка дали «хлебобулочное» имя
Детёныша альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка
Детёныша альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка. Обложка © pixabay / manfredrichter
Детёныша пары альпак из Ленинградского зоопарка назвали Сайка. Давать этим экзотическим животным «хлебобулочные» имена — давняя традиция. Например, родителей малыша зовут Гренка и Брецель. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», самка появилась на свет в сентябре 2024 года, однако её долгое время не показывали посетителям, ждали, пока окрепнет.
Теперь Сайка осторожно проявляет любопытство к другим обитателям зоопарка и частенько заглядывает к ним в вольеры во время прогулки. Когда альпаке исполнится полгода, она переедет на детскую контактную площадку, где составит компанию Шарлотке.
Кстати, в сентябре минувшего года и в Московском зоопарке появился на свет детёныш альпаки. Кроме того, в конце 2024 года на Ставрополье открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами.