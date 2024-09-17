В Московском зоопарке появился на свет детёныш альпака

У пары альпак Ватки и Пуфика, проживающих в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, 2 сентября родился детёныш. Малыш, оказавшийся самцом, унаследовал материнский светлый окрас с рыжим пятнышком. Уже спустя несколько часов он начал ходить, слегка пошатываясь и путаясь в длинных неустойчивых конечностях.

Новорождённый детёныш альпаки, родившийся в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Центр Воспроизводства редких видов животных

«Малыш не сразу понял, где мама. Он ходил то за отцом, то за второй самкой Горжеткой. Мать приближалась к нему сама, тыкала его носом, и благодаря такому понятному прикосновению и знакомому запаху малыш очень быстро запомнил, к кому в этой семье обращаться за молоком и заботой», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Новоиспечённые родители трепетно заботятся о своём малыше. Отец Пуфик охраняет детёныша и с настороженностью следит за зоологами, однако открытой агрессии не проявляет.