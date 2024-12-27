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Регион
27 декабря, 14:20

На Ставрополье открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами

На Ставрополье открылась эко-ферма с капибарами. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

На Ставрополье открылась эко-ферма с капибарами. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

В Шпаковском округе Ставропольского края открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Владимира Владимирова.

«Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Также в публикации отмечено, что хозяйства стали чаще привлекать отдыхающих к необычным предложениям, организуя фермы с буйволами, верблюдами и альпаками.

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Ранее Life.ru передавал, что почти все гималайские мишки Московского зоопарка ушли в спячку. Готовить их к этому процессу зоологи начали ещё с ранней осени.

Мария Любицкая
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