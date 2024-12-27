На Ставрополье открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами

В Шпаковском округе Ставропольского края открылась первая на Северном Кавказе эко-ферма с капибарами. Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона Владимира Владимирова.

«Первыми посетителями фермы стали дети, чьи родители исполняют свой воинский долг в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Также в публикации отмечено, что хозяйства стали чаще привлекать отдыхающих к необычным предложениям, организуя фермы с буйволами, верблюдами и альпаками.