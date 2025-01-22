Пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк

В зоопарк Нижнего Новгорода подкинули маленькую тигрицу с переломами на лапках. Сейчас ею занимаются ветеринары из Ленинградской области, специализирующиеся на диких кошках.

По данным SHOT, пятимесячного тигрёнка в критическом состоянии недавно оставили в учреждении «Лимпопо» его прежние владельцы. Осмотр выявил у тигрицы переломы плечевых костей на передних лапах. Местные врачи поняли, что сами не смогут вылечить её, и отправили тигрицу в «Дом тигра» в Ленобласти.

Тигрёнок с переломанными лапами. Видео © t.me/shot_shot

Предварительно, многочисленные переломы вызваны ненадлежащим кормлением. По словам Яны, руководителя и ветеринара «Дома тигра», вероятно, тигрицу с самого рождения держали как «живую игрушку», её стоимость на чёрном рынке около 250 тысяч рублей.

Владельцы не знали, как заботиться о тигрице и чем её кормить, что привело к развитию гиперпаратиреоза — так называемой «хрустальной болезни». Лапы тигрицы могли сломаться из-за собственного веса.

Животное планируют полностью обследовать и сделать рентген уже завтра, 23 января. Однако прогнозы в целом положительные, так как позвоночник не пострадал. Лечение может занять несколько месяцев, а судьба тигрицы остаётся нерешённой.