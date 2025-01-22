Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 05:07

Кота-прапорщика Толика из пожарной части в Москве номинировали на премию

Кота Анатолия номинировали на премию. Обложка © МЧС России

Кота Анатолия номинировали на премию. Обложка © МЧС России

Кот-прапорщик Толик, служащий в московской пожарной части № 89, попал в список номинантов на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», сообщили в МЧС России.

«Кот Анатолий номинирован в категории «Братья наши меньшие» международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»», — сказали в министерстве.

В декабре 2024 года четвероногому Анатолию присвоили звание прапорщика, ему даже сшили крошечные погоны. В течение своей службы он завоевал симпатию сотрудников, став их преданным спутником и символом удачи.

Сбежавший от хозяйки енот перегрыз провода на подстанции и лишил света жителей Норильска
Сбежавший от хозяйки енот перегрыз провода на подстанции и лишил света жителей Норильска

Анатолий активно участвует в жизни бригады: каждый день присутствует на сменах, провожает команды на вызовы и встречает их по возвращении.

Напомним, что за премию «Лохматый Оскар», известную как «Мой ласковый и нужный зверь», борются 20 животных из России, Португалии, Великобритании и Беларуси. Учредили эту награду в 2019 году. В жюри входят активисты, политики, журналисты и эксперты со всего мира, которые отбирают животных, проявивших особую значимость.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Животные
  • МЧС России
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar