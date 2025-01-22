Кота-прапорщика Толика из пожарной части в Москве номинировали на премию

Кот-прапорщик Толик, служащий в московской пожарной части № 89, попал в список номинантов на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», сообщили в МЧС России.

«Кот Анатолий номинирован в категории «Братья наши меньшие» международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»», — сказали в министерстве.

В декабре 2024 года четвероногому Анатолию присвоили звание прапорщика, ему даже сшили крошечные погоны. В течение своей службы он завоевал симпатию сотрудников, став их преданным спутником и символом удачи.

Анатолий активно участвует в жизни бригады: каждый день присутствует на сменах, провожает команды на вызовы и встречает их по возвращении.