Кота-прапорщика Толика из пожарной части в Москве номинировали на премию
Кота Анатолия номинировали на премию. Обложка © МЧС России
Кот-прапорщик Толик, служащий в московской пожарной части № 89, попал в список номинантов на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», сообщили в МЧС России.
«Кот Анатолий номинирован в категории «Братья наши меньшие» международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»», — сказали в министерстве.
В декабре 2024 года четвероногому Анатолию присвоили звание прапорщика, ему даже сшили крошечные погоны. В течение своей службы он завоевал симпатию сотрудников, став их преданным спутником и символом удачи.
Анатолий активно участвует в жизни бригады: каждый день присутствует на сменах, провожает команды на вызовы и встречает их по возвращении.
Напомним, что за премию «Лохматый Оскар», известную как «Мой ласковый и нужный зверь», борются 20 животных из России, Португалии, Великобритании и Беларуси. Учредили эту награду в 2019 году. В жюри входят активисты, политики, журналисты и эксперты со всего мира, которые отбирают животных, проявивших особую значимость.