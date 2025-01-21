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21 января, 19:12

Сбежавший от хозяйки енот перегрыз провода на подстанции и лишил света жителей Норильска

В Норильске в пяти домах отключился свет из-за енота в подстанции

В пяти домах Норильска отключился свет из-за сбежавшего енота Ронни. Питомец скрылся от хозяйки и пробрался в трансформаторную подстанцию, рассказали в управляющей компании «ЖСК-Норильск». Там отметили, что животному чудом удалось выжить, обычно они погибают от удара током.

Сотрудник АДС пытаются вытащить енота из подстанции. Видео © Telegram / УК «ЖКС-Норильск»

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы очень удивились, увидев причину отключения света. Обычно в подстанции залезают кошечки или собачки. Достать Ронни было не легко — тот начал рычать и лаять как собака. Однако вытащить пушистика и отдать его любящей хозяйке всё же удалось. Свет в домах дали спустя полчаса.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / enchanted_fairy

Полина Никифорова
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