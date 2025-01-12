В Уфе кот Кузя провалился в вентиляцию и просидел в ней 12 дней
В Уфе котик по кличке Кузя ещё до Нового года провалился в вентиляцию с девятого этажа на первый. Целых 12 дней он просидел без еды. Для вызволения кота потребовалось бурить дыру в ванной комнате, передаёт телеграм-канал Mash Batash.
В Уфе котик застрял в вентиляции и просидел там 12 дней, пока не приехали спасатели. Видео © Telegram / Mash Batash
С состоянием питомца всё хорошо. По словам хозяйки Кузи, за дни в вентиляции он только изрядно похудел.
Напомним, что ранее в Уфе двое пьяных посетителей ТЦ засунули котика в автомат с игрушками. Неравнодушные граждане тут же вызвали МЧС, чтобы спасти несчастное создание. Спасатели помогли котику выбраться из заточения.
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