В Уфе кот Кузя провалился в вентиляцию и просидел в ней 12 дней

В Уфе котик по кличке Кузя ещё до Нового года провалился в вентиляцию с девятого этажа на первый. Целых 12 дней он просидел без еды. Для вызволения кота потребовалось бурить дыру в ванной комнате, передаёт телеграм-канал Mash Batash.

В Уфе котик застрял в вентиляции и просидел там 12 дней, пока не приехали спасатели. Видео © Telegram / Mash Batash

С состоянием питомца всё хорошо. По словам хозяйки Кузи, за дни в вентиляции он только изрядно похудел.