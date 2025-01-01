В Уфе спасли котика, которого двое пьяных засунули в автомат с игрушками

В Уфе кошку обнаружили в автомате с игрушками в одном из торговых центров. Кадрами делится SHOT. Очевидцы рассказали, что два нетрезвых посетителя засунули несчастное животное в стеклянный короб и ушли.

В Уфе кота нашли в автомате с игрушками. Видео © Telegram / SHOT

Как только неравнодушные граждане заметили мяукающего и испуганного кота, то тут же вызвали сотрудников МЧС. А до их приезда горожане попытались своими силами вызволить питомца, однако хвостатый не сдвинулся с места и боязливо замер в одном положении. История закончилась благополучно, прибывшие спасатели вызволили бедолагу из западни.