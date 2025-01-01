В Уфе спасли котика, которого двое пьяных засунули в автомат с игрушками
В Уфе спасатели вытащили из автомата с игрушками застрявшего там кота
В Уфе кошку обнаружили в автомате с игрушками в одном из торговых центров. Кадрами делится SHOT. Очевидцы рассказали, что два нетрезвых посетителя засунули несчастное животное в стеклянный короб и ушли.
В Уфе кота нашли в автомате с игрушками. Видео © Telegram / SHOT
Как только неравнодушные граждане заметили мяукающего и испуганного кота, то тут же вызвали сотрудников МЧС. А до их приезда горожане попытались своими силами вызволить питомца, однако хвостатый не сдвинулся с места и боязливо замер в одном положении. История закончилась благополучно, прибывшие спасатели вызволили бедолагу из западни.
Ранее сообщалось, что пожарные в Москве вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда «Семёнычи». Он несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Пушистик каждый день встречает и провожает работников, а также посещает разводы караулов.
Telegram / SHOT