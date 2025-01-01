Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 09:52

В Уфе спасли котика, которого двое пьяных засунули в автомат с игрушками

В Уфе спасатели вытащили из автомата с игрушками застрявшего там кота

В Уфе кошку обнаружили в автомате с игрушками в одном из торговых центров. Кадрами делится SHOT. Очевидцы рассказали, что два нетрезвых посетителя засунули несчастное животное в стеклянный короб и ушли.

В Уфе кота нашли в автомате с игрушками. Видео © Telegram / SHOT

Как только неравнодушные граждане заметили мяукающего и испуганного кота, то тут же вызвали сотрудников МЧС. А до их приезда горожане попытались своими силами вызволить питомца, однако хвостатый не сдвинулся с места и боязливо замер в одном положении. История закончилась благополучно, прибывшие спасатели вызволили бедолагу из западни.

Батальонные коты и волчицы-антидроны: Какие животные помогают нашим бойцам в зоне СВО
Батальонные коты и волчицы-антидроны: Какие животные помогают нашим бойцам в зоне СВО

Ранее сообщалось, что пожарные в Москве вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда «Семёнычи». Он несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Пушистик каждый день встречает и провожает работников, а также посещает разводы караулов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar