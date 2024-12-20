Батальонные коты и волчицы-антидроны: Какие животные помогают нашим бойцам в зоне СВО

Поддерживать боевой дух в зоне СВО российским солдатам помогают животные. Чаще всего к военным прибиваются кошки и собаки, оставшиеся без хозяев. Но есть и более редкие домашние питомцы: перепёлки, волки и львица Киара, рассказал военный корреспондент kp.ru Григорий Кубатьян.

По словам солдат, животные ловят мышей, совершающих набеги на окопы и блиндажи, а также могут предупредить о наступлении врагов. Некоторых просто держат для радости, как, например, кота Прапора.

«У нас был кот по кличке Прапор. <...> Нашли его летом в поле. Нам тогда крысы досаждали. Думали, поможет. А Прапор просто ел тушенку и спал, отсюда и кличка», — поделился историей боец из подразделения БПЛА.

В одном из подразделений танкистов на Донецком направлении журналист обнаружил перепёлок. Может показаться, что птиц держат ради еды, однако это не так. Бойцы организовали живой уголок, куда и поселили милых питомцев.

Осенью волонтёр из Хакасии передал участникам СВО двух волчиц. Они помогают солдатам выполнять боевые задачи: слышат подлёты беспилотников и предупреждают своих хозяев об опасности. Хищниц нашли в лесу совсем маленькими, сейчас они отличные охранницы.

Бойцы из «Эспаньолы» спасли из мариупольского зоопарка юную львицу. Назвали её в честь героини мультфильма «Король Лев» Киара. Поначалу она жила вместе с людьми и спала на обычной кровати. Затем для неё построили отдельный загон, а позже переселили в просторную клетку площадью 150 квадратных метров с бассейном. Хищницу кормят свежим мясом.