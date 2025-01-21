20 зверей из России, Британии, Португалии и Беларуси борются за «Лохматый Оскар»

На премию «Лохматый Оскар», известную как «Мой ласковый и нужный зверь», претендуют 20 животных из России, Португалии, Великобритании и Беларуси. Среди них — три пса и кот из Калининграда. Об этом сообщила администрация Зеленоградского округа в Telegram.

Награду учредили в 2019 году. В состав жюри входят общественные активисты, политики, журналисты и эксперты из разных уголков мира. Они выбирают среди животных, совершивших значимые поступки.

Организаторы объявили, что победитель зрительских симпатий шестого сезона приедет на церемонию в Зеленоградск, расположенный на берегу Балтийского моря. Народное голосование началось 20 января и закончится 5 февраля. По его итогам будут выбраны пять финалистов в каждой категории, которые перейдут в финальный этап борьбы за почётное звание «Народного героя».

Среди номинантов из Калининграда: собака с протезом по имени Рона, занимающаяся канистерапией с детьми; кот Боня, найденный на Донбассе и ставший донором для других котов; овчарка Зена, нашедшая пропавшую женщину; и немецкая овчарка Базука, обнаружившая склад боеприпасов.

В номинации «В ответе за тех…» участвуют 38 защитников животных из 28 регионов России и восемь представителей из Беларуси, Киргизии, Казахстана, Аргентины и Нидерландов. Всего 44 участника. Конкурс «Пером и сердцем» среди русскоязычных СМИ и блогеров установил рекорд по числу заявок и охвату: более 400 заявок из восьми стран и свыше 60 регионов России.