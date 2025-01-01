В России изменили правила перевозки животных в поездах

Начиная с января 2025 года в РЖД начали действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования, в частности теперь пассажиру не обязательно выкупать всё купе повышенной комфортности из-за питомца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) Станислава Зотина.

Он пояснил, что в каждом купе вагона повышенной комфортности есть четыре места, также стоимость билета учитывает питание, постельное бельё, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. Кроме того, там установлен телевизор и есть система кондиционирования. Ранее владелец перевозимого животного должен был выкупить все четыре места. Зотин отметил, что нововведение об отмене этого правила касается только мелких животных в переноске, а вот крупных собак придётся провозить, как и прежде, с выкупом всего купе.

Помимо этого, с января пассажирам разрешили брать с собой сразу несколько животных, если выкуплено всё купе. Только теперь хозяину придётся оформить на каждого любимца отдельный билет.