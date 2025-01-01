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Регион
1 января, 09:41

В России изменили правила перевозки животных в поездах

РЖД разрешили провозить животных без выкупа всего купе в фирменных вагонах

Начиная с января 2025 года в РЖД начали действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования, в частности теперь пассажиру не обязательно выкупать всё купе повышенной комфортности из-за питомца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) Станислава Зотина.

Он пояснил, что в каждом купе вагона повышенной комфортности есть четыре места, также стоимость билета учитывает питание, постельное бельё, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы. Кроме того, там установлен телевизор и есть система кондиционирования. Ранее владелец перевозимого животного должен был выкупить все четыре места. Зотин отметил, что нововведение об отмене этого правила касается только мелких животных в переноске, а вот крупных собак придётся провозить, как и прежде, с выкупом всего купе.

Помимо этого, с января пассажирам разрешили брать с собой сразу несколько животных, если выкуплено всё купе. Только теперь хозяину придётся оформить на каждого любимца отдельный билет.

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Ранее россиян призвали не кормить собак с новогоднего стола. Животным нельзя давать сладости, выпечку, специи, салаты с майонезом, жареное мясо, бутерброды с рыбой или икрой, копчёную нарезку, жульен и другую жирную пищу. Даже разовое потребление такой еды может вызвать отравление и воспаление в ЖКТ питомца.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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