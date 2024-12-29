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29 декабря, 09:33

«Смотрит жалобным взглядом»: Россиян призвали не кормить собак с новогоднего стола

Кинолог Голубев призвал не кормить собак с новогоднего стола

Россиян призвали не кормить собак с новогоднего стола. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиян призвали не кормить собак с новогоднего стола. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Многие россияне считают своих питомцев полноценными членами семьи, поэтому не могут устоять перед жалобным взглядом и кормят их со стола, что особенно актуально в Новый год. Однако поддаваться на провокации любимых пушистиков не стоит, уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО он призвал не кормить собак с новогоднего стола.

«Если вы любите свою собаку, то не станете кормить её с новогоднего стола, даже если она смотрит на вас самым жалобным взглядом. Здесь нет компромиссов: еда с праздничного застолья вредна для питомца», — подчеркнул эксперт.

По его словам, собакам нельзя давать сладости, выпечку, специи, салаты с майонезом, жареное мясо, бутерброды с рыбой или икрой, копчёную нарезку, жульен и другую жирную пищу. Даже разовое потребление такой еды может вызвать отравление и воспаление в ЖКТ питомца, отметил кинолог.

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Ранее собачникам рассказали, как снизить у питомцев стресс из-за салютов. Кроме того, кинолог дал пять дельных советов, как встретить Новый год с собакой. А ещё россиянам объяснили, почему Новый год — самый опасный праздник для питомцев.

Борис Эльфанд
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