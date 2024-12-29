«Смотрит жалобным взглядом»: Россиян призвали не кормить собак с новогоднего стола

Многие россияне считают своих питомцев полноценными членами семьи, поэтому не могут устоять перед жалобным взглядом и кормят их со стола, что особенно актуально в Новый год. Однако поддаваться на провокации любимых пушистиков не стоит, уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО он призвал не кормить собак с новогоднего стола.

«Если вы любите свою собаку, то не станете кормить её с новогоднего стола, даже если она смотрит на вас самым жалобным взглядом. Здесь нет компромиссов: еда с праздничного застолья вредна для питомца», — подчеркнул эксперт.