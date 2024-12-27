Советы зоопсихолога: Собачникам рассказали, как снизить у питомцев стресс из-за салютов

В Новый год большинство владельцев кошек и собак пытаются решить одну из самых главных проблем: как снизить у питомца стресс из-за салютов. Помочь россиянам вызвалась зоопсихолог Полина Парфентьева, которая поделилась простыми советами в интервью «Газете.ru». В частности, она рекомендовала выгуливать собак в светлое время суток, а вечерние прогулки сокращать.

Важно также не уходить далеко от дома и заранее продумать маршрут с учётом безопасных укрытий в случае начала салюта. Кроме того, эксперт призвала не брать собак на новогодние фейерверки, особенно при большом скоплении людей. Для дополнительной безопасности можно использовать несколько поводков. При этом лучше отказаться от давящего ошейника, а рулетку заменить на простой поводок, потому что испугавшийся питомец может травмироваться. Не помешает и кулон с адресом.

«Можно повесить несколько аксессуаров на разные места: на шнурок, ошейник или шлейку. Также можно обратиться в ветеринарную клинику и чипировать питомца: это поможет быстро найти владельцев в случае потери», — добавила специалист.

Парфентьева подчеркнула, что владельцы питомцев должны сохранять спокойствие во время салюта, так как животные чувствуют настроение хозяев. Если собака маленькая и сильно напугана, её можно взять на руки, но не стоит насильно зажимать в объятиях, так как это может усилить страх. Дома рекомендуется заранее занавесить шторы, включить белый шум и убедиться, что у хвостатого есть вода. Также стоит оборудовать безопасное место вдали от окон.