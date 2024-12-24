Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 18:00

Как встретить Новый год с собакой: Кинолог дал 5 дельных советов

Кинолог Пантелеев: В Новый год нельзя оставлять собаку одну во время фейерверков

Владельцам собак рассказали, как отпраздновать Новый год с питомцем. В первую очередь следует позаботиться о безопасности четвероногого друга. Чтобы свести к минимуму риск травм, лучше не украшать дом электрическими гирляндами и блестящими стеклянными игрушками, рассказал кинолог Иван Пантелеев в интервью РИАМО.

Кроме того, следует быть рядом с собакой во время праздничных салютов. Громкие звуки могут вызвать у животного панику и страх. Лучше не находиться с питомцем на улице в этот момент, закрыть дома окна и двери. Также у хвостатого должно быть уютное и безопасное место, где он может спрятаться.

Кинолог дал советы, как защитить лапки хвостатых от реагентов зимой
Кинолог дал советы, как защитить лапки хвостатых от реагентов зимой

Собаке, как и себе, можно подготовить новогодние угощения. Разнообразить привычный рацион можно при помощи праздничного печенья из курицы, риса или тыквы. Пёселю можно одеть нарядные костюмчики, яркие и тематические аксессуары. Это подарит атмосферу праздника не только вам, но и животному.

Ранее собачникам рассказали, как помочь питомцу найти друга на прогулке. В первую очередь следует уважать границы другого питомца и его хозяина и не подходить близко без разрешения. Кроме того, нельзя отпускать животное с поводка в общественных местах, даже если оно дружелюбное. Необходимы регулярные тренировки и постепенное привыкание к другим четвероногим, тогда в будущем ему будет проще найти общий язык с другими особями.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar