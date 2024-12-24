Как встретить Новый год с собакой: Кинолог дал 5 дельных советов

Владельцам собак рассказали, как отпраздновать Новый год с питомцем. В первую очередь следует позаботиться о безопасности четвероногого друга. Чтобы свести к минимуму риск травм, лучше не украшать дом электрическими гирляндами и блестящими стеклянными игрушками, рассказал кинолог Иван Пантелеев в интервью РИАМО.

Кроме того, следует быть рядом с собакой во время праздничных салютов. Громкие звуки могут вызвать у животного панику и страх. Лучше не находиться с питомцем на улице в этот момент, закрыть дома окна и двери. Также у хвостатого должно быть уютное и безопасное место, где он может спрятаться.

Собаке, как и себе, можно подготовить новогодние угощения. Разнообразить привычный рацион можно при помощи праздничного печенья из курицы, риса или тыквы. Пёселю можно одеть нарядные костюмчики, яркие и тематические аксессуары. Это подарит атмосферу праздника не только вам, но и животному.