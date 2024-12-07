Кинолог дал советы, как защитить лапки хвостатых от реагентов зимой
Кинолог Мойсеенко посоветовал ходить по реагенту чаще, чтобы лапки пса привыкли
Владельцы собак знают, что реагенты, которыми посыпают дороги зимой, могут вызывать у животных дискомфорт. Некоторые хозяева надевают на лапки специальные ботиночки, но далеко не все питомцы соглашаются ходить в них. В таком случае есть другой способ помочь четвероногим. О них рассказал в интервью радио Sputnik кинолог Глеб Мойсеенко.
По словам эксперта, дискомфорт возникает из-за проникновения реагента в подушечки на лапках. Могут образовываться микронадрывы и трещинки, которые доставляют боль собаке. Однако со временем на месте ранок появится рубцовая ткань и питомец перестанет чувствовать неприятные ощущения.
«Спустя два-три года ходьбы по реагентам животное потом спокойно всю свою жизнь может ходить, не испытывая никакого неудобства. И ботиночки не нужны, в независимости от размера и породы собаки, тем более что они совершенно бесполезны и могут собаке только навредить», — отметил кинолог.
Следует помнить, что реагенты опасны не только для лап, они могут вызвать отравление, если собака любит есть снег. В таком случае животное может получить химический ожог или пищевое отравление.
Ранее хозяевам рассказали, при какой температуре на собак следует надевать одежду. Самой опасной считаются 0…-5 градусов, поскольку велики шансы переохлаждения животного. Промокшая из-за высокой влажности шерсть теряет свои сохраняющие тепло свойства, и питомец может замёрзнуть на ветру и заболеть.