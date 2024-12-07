Кинолог дал советы, как защитить лапки хвостатых от реагентов зимой

Владельцы собак знают, что реагенты, которыми посыпают дороги зимой, могут вызывать у животных дискомфорт. Некоторые хозяева надевают на лапки специальные ботиночки, но далеко не все питомцы соглашаются ходить в них. В таком случае есть другой способ помочь четвероногим. О них рассказал в интервью радио Sputnik кинолог Глеб Мойсеенко.

По словам эксперта, дискомфорт возникает из-за проникновения реагента в подушечки на лапках. Могут образовываться микронадрывы и трещинки, которые доставляют боль собаке. Однако со временем на месте ранок появится рубцовая ткань и питомец перестанет чувствовать неприятные ощущения.

«Спустя два-три года ходьбы по реагентам животное потом спокойно всю свою жизнь может ходить, не испытывая никакого неудобства. И ботиночки не нужны, в независимости от размера и породы собаки, тем более что они совершенно бесполезны и могут собаке только навредить», — отметил кинолог.

Следует помнить, что реагенты опасны не только для лап, они могут вызвать отравление, если собака любит есть снег. В таком случае животное может получить химический ожог или пищевое отравление.