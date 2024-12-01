Ветеринар опроверг миф о бесполезности зимней одежды для собак
Ветеринар Шеляков: Зимняя одежда для собак способна спасти им жизнь
На улице установилась самая опасная для здоровья животных погода. Именно при температуре 0…-5 градусов велики шансы переохлаждения животного. Промокшая из-за высокой влажности и измороси шерсть теряет свои сохраняющие тепло свойства, и питомец может замёрзнуть на ветру. Чтобы избежать опасных последствий, хозяевам собак рекомендуется одевать их в зимнюю одежду. Особенно это касается владельцев маленьких пород: чихуахуа, йорков, шпицев и той-терьеров, отметил ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Вечерней Москвой».
Эксперт посоветовал купить все необходимые вещи для выгула любимца зимой заранее, чтобы он успел привыкнуть к курточке, шапочке и сапожкам. Эти вещи хоть и кажутся со стороны бесполезными, но в холодное время года могут спасти собаке жизнь.
Понять, что вашему питомцу нужна уличная одежда, можно по нескольким факторам: если у него мышечная дрожь и неестественная поза, например горбится. Очень плохой признак — замедленная реакция и сонливость. В такой ситуации собаку надо срочно переместить в тепло и начать растирать, заставлять её двигаться.
Ранее россиян призвали отказаться от «дождика» при украшении ёлки. Этот новогодний аксессуар больше всего привлекает домашних питомцев. Если животное проглотит мишуру, то это может привести к развитию кишечной непроходимости, а это грозит летальным исходом.