Вплоть до смерти: Ветеринар предупредил об опасности для кошек от одного ёлочного украшения
Ветеринар Шеляков предупредил, что кошка может умереть из-за поедания мишуры
При украшении ёлок лучше отказаться от "дождика", если дома есть кошки. Об этом предупредил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Специалист объяснил, что если животное проглотит мишуру, то это может привести к развитию кишечной непроходимости, а это грозит летальным исходом.
Если кошка резко перестала есть, её стало чаще тошнить, а её вес стал очевидно снижаться, стоит насторожиться и отвезти животное к врачу, посоветовал специалист. На приёме выяснится, в чём реальная проблема.
"Нередко доходит до хирургического вмешательства, так как без операции животное может умереть. "Дождик", как и любая нить, обладает режущими свойствами, поэтому доставать её нужно очень аккуратно", — объяснил Шеляков.
Ранее Лайф объяснял, что коты пытаются снять мишуру и ёлочные игрушки непроизвольно, это происходит из-за охотничьего инстинкта, а новогодние украшения в квартире для них являются самыми привлекательными объектами.
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