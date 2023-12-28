Ветеринар объяснил, что делать, если кот съел мишуру с новогодней ёлки

Коты пытаются снять мишуру и ёлочные игрушки непроизвольно — это происходит из-за охотничьего инстинкта, а новогодние украшения в квартире для них являются самыми привлекательными вещами. Когда пушистик хочет дотронуться до чего-то блестящего, то ненароком может засунуть это в рот и проглотить. Что делать, чтобы сохранить свои нервы и здоровье питомца, рассказал ветеринар Николай Леонов.

"Используйте очень короткую мишуру, дождик. Они не принесут вреда даже при проглатывании. Развешивайте украшения как можно выше, чтобы котята не достали. Особенно опасны ПВХ-изделия, поскольку они натягиваются в тонкую нитку, струну, которая может порвать кишечник. Это смертельно для котят", — приводит его слова ТВК.

По словам специалиста, короткая мишура выйдет из животного естественным путём, однако дождик вытягивать не надо — так можно травмировать слизистую. Эксперт в таком случае рекомендует взять ножницы и отрезать то, что болтается. "Охотиться" за самой кошкой и следить за тем, когда же она наконец сходит в туалет, не надо, иначе ничего не выйдет — питомец только напугается и будет терпеть, а это чревато запором. Специалист посоветовал дать хвостатому немного вазелинового масла и специальную пасту для вывода шерсти — они обволакивают стенки кишечника и вызывают "лёгкое слабящее действие".

Если же питомец стал грустным, что-то пожевав, то можно самостоятельно проверить, что произошло. Следует аккуратно открыть разбойнику рот, приподнять язык и посмотреть под корень, так как дождик в основном цепляется именно в этом месте.

"Но опять же самим ничего вытягивать не надо. Привезите в клинику и сообщите ветврачу, что заметили в глотке животного нитки или мишуру. К сожалению, съеденная длинная мишура всегда приводит к операции. Но чем раньше она будет сделана, тем будет лучше", — сказал ветеринар, призвав отвлекать кошек от новогодних украшений.