Сегодня в Москве зафиксировали самый тёплый день зимы
Синоптик Леус: 30 января стало самым тёплым днём с начала зимы
Сегодня в столице зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. К 10 утра столбик термометра в столице поднялся до +6,3 градуса. Судя по всему, он останется самым тёплым днём января этого года.
«К 10 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции, ВДНХ, поднялась до отметки в +6,3°! <...>Температура воздуха продолжает расти, так что точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа по местному времени», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Подобная погода больше характерна для октября. Из-за оттепели в Подмосковье появились грибы. При этом, выросли не весенние сморчки или строчки, а самые настоящие опята. Однако синоптики утверждают, что 31 января температура воздуха начнёт понижаться.
Life.ru / Kandinsky