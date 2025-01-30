Сегодня в Москве зафиксировали самый тёплый день зимы

Сегодня в столице зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. К 10 утра столбик термометра в столице поднялся до +6,3 градуса. Судя по всему, он останется самым тёплым днём января этого года.

«К 10 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции, ВДНХ, поднялась до отметки в +6,3°! <...>Температура воздуха продолжает расти, так что точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа по местному времени», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.