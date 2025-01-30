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30 января, 10:02

Сегодня в Москве зафиксировали самый тёплый день зимы

Синоптик Леус: 30 января стало самым тёплым днём с начала зимы

Сегодня в столице зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. К 10 утра столбик термометра в столице поднялся до +6,3 градуса. Судя по всему, он останется самым тёплым днём января этого года.

«К 10 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции, ВДНХ, поднялась до отметки в +6,3°! <...>Температура воздуха продолжает расти, так что точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа по местному времени»,сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Подобная погода больше характерна для октября. Из-за оттепели в Подмосковье появились грибы. При этом, выросли не весенние сморчки или строчки, а самые настоящие опята. Однако синоптики утверждают, что 31 января температура воздуха начнёт понижаться.

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Life.ru / Kandinsky

Полина Никифорова
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