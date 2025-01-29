Москву ждёт новая аномалия в феврале после январской «‎весны» с подснежниками

В Москву в последний месяц зимы всё-таки вернутся холода после аномальной январской оттепели, из-за которой раньше времени распустились подснежники и взошли грибы. Но на сильные морозы рассчитывать не приходится, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Морозы всё-таки себя проявят, но будут не такими сильными. В начале февраля температура понизится до минус трёх — минус пяти градусов, а к концу первой декады ожидается местами и до минус 10 градусов. Соответственно, будут небольшие осадки», — поделился он.