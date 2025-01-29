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Регион
29 января, 13:44

Москву ждёт новая аномалия в феврале после январской «‎весны» с подснежниками

Синоптик Ильин: В Москву придут февральские морозы после январской оттепели

В Москву в последний месяц зимы всё-таки вернутся холода после аномальной январской оттепели, из-за которой раньше времени распустились подснежники и взошли грибы. Но на сильные морозы рассчитывать не приходится, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Морозы всё-таки себя проявят, но будут не такими сильными. В начале февраля температура понизится до минус трёх — минус пяти градусов, а к концу первой декады ожидается местами и до минус 10 градусов. Соответственно, будут небольшие осадки», — поделился он.

Синоптик отметил, что несмотря на похолодание, ждать от февраля настоящих морозов не стоит. Месяц будет относительно тёплым в сравнении с показателями прошлых лет. Температура в предстоящем месяце окажется на 4 — 5 градусов выше нормы.

«Дерево с опятами»: В Подмосковье в январе взошли грибы
«Дерево с опятами»: В Подмосковье в январе взошли грибы

Аномальное тепло в Москве привело к репетиции весны: в Ботаническом саду распутились подснежники. Зима выдалась необычной и для других регионов России. Так, жителей Калужской области предупредили об опасности из-за медведей, которые преждевременно вышли из спячки из-за тёплой погоды. Особенно следует остерегаться шатунов, которые могут выходить к посёлкам и мусорным свалкам в поисках пищи.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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