Репетиция весны: В Ботаническом саду МГУ расцвели подснежники
В «Аптекарском огороде МГУ» под открытым небом расцвели подснежники
В «Аптекарском огороде МГУ» расцвели подснежники. Фото © Telegram / Аптекарский огород МГУ
Сегодня в «Аптекарском огороде МГУ» появились первые после заморозков цветы — подснежники. Они расцвели прямо под открытым небом. Фотографию этих нежных цветов показали в телеграм-канале сада.
В парке найти первоцветы можно по табличке «подснежник альпийский». Этот вид цветка занесён в «Красную книгу России» под третьей категорией редкости. Если сорвать этот редкий цветок, то можно влететь на штраф размером от 2,5 до 5 тысячи рублей.
Ранее в ботаническом саду МГУ расцвела самая большая кувшинка в мире — виктория амазонская. Увидеть уникальное растение можно только на тропической экскурсии. Эта кувшинка является одним из самых популярных в мире оранжерейных растений, она изображена на гербе Гайны.