Репетиция весны: В Ботаническом саду МГУ расцвели подснежники

Сегодня в «Аптекарском огороде МГУ» появились первые после заморозков цветы — подснежники. Они расцвели прямо под открытым небом. Фотографию этих нежных цветов показали в телеграм-канале сада.

В парке найти первоцветы можно по табличке «подснежник альпийский». Этот вид цветка занесён в «Красную книгу России» под третьей категорией редкости. Если сорвать этот редкий цветок, то можно влететь на штраф размером от 2,5 до 5 тысячи рублей.