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20 января, 11:30

Репетиция весны: В Ботаническом саду МГУ расцвели подснежники

В «Аптекарском огороде МГУ» под открытым небом расцвели подснежники

В «Аптекарском огороде МГУ» расцвели подснежники. Фото © Telegram / Аптекарский огород МГУ

В «Аптекарском огороде МГУ» расцвели подснежники. Фото © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Сегодня в «Аптекарском огороде МГУ» появились первые после заморозков цветы — подснежники. Они расцвели прямо под открытым небом. Фотографию этих нежных цветов показали в телеграм-канале сада.

В парке найти первоцветы можно по табличке «подснежник альпийский». Этот вид цветка занесён в «Красную книгу России» под третьей категорией редкости. Если сорвать этот редкий цветок, то можно влететь на штраф размером от 2,5 до 5 тысячи рублей.

Ранее в ботаническом саду МГУ расцвела самая большая кувшинка в мире — виктория амазонская. Увидеть уникальное растение можно только на тропической экскурсии. Эта кувшинка является одним из самых популярных в мире оранжерейных растений, она изображена на гербе Гайны.

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Полина Никифорова
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