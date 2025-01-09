Самая большая в мире кувшинка впервые расцвела в январе в ботаническом саду МГУ

В «Аптекарском огороде МГУ» в Москве в январе впервые зацвела самая большая кувшинка в мире — виктория амазонская (Victoria amazonica, другое название — виктория регия). Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Самая громадная кувшинка в мире виктория амазонская впервые расцвела в январе в «Аптекарском огороде» — шикарное начало года, согласитесь?» — говорится в сообщении.

Уточняется, что увидеть уникальное растение могут только участники тропических экскурсий.

Виктория амазонская — крупное травянистое, водное тропическое растение; вид рода Виктория семейства Кувшинковые (Nymphaeaceae). Одно из самых популярных в мире оранжерейных растений. Является национальным цветком Гайаны и изображена на гербе этого государства. Была открыта в 1832 году вблизи впадения реки Тефе в Амазонку. Первое описание растения опубликовал немецкий зоолог и ботаник Эдуард Пёппиг в журнале «Заметки из области естествознания и медицины». Впоследствии английский ботаник Джон Линдли назвал кувшинку в честь британской королевы Виктории.

Диаметр листа виктории амазонской может превышать 2 метра, а усиленные снизу полыми рёбрами листья могут выдержать вес до 50 кг.