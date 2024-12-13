Старейшее дерево в Европе сменило пол

Фортингэльский тис, одно из старейших деревьев Европы, произрастающее в Шотландии, впервые в своей многотысячелетней истории принёс плоды. Это древнее дерево, возраст которого оценивается в пять тысяч лет, было свидетелем событий, происходивших задолго до строительства египетских пирамид и основания Рима. Согласно легенде, в его тени родился Понтий Пилат, римский правитель Иудеи, сообщает Independent.

На протяжении веков Фортингэльский тис считался мужским растением, производящим исключительно пыльцу. Однако недавно на одной из его ветвей появились три красных плода, что характерно для женских растений. Это явление стало причиной предположений о частичной смене пола дерева, что подтвердил Макс Коулман из Королевского ботанического сада в Эдинбурге.

Смена пола у тисов и других хвойных растений с разделением полов — явление нечастое, но известное. Обычно изменение затрагивает лишь отдельные части дерева, а не всю крону. В случае с Фортингэльским тисом: «Пол сменила веточка на внешней части кроны, ведущая себя как женское растение», — Макс Коулмен, ботаник.

Это событие привлекло внимание учёных и общественности, так как демонстрирует удивительные адаптивные способности деревьев и их способность к изменению в ответ на окружающие условия. Исследователи продолжают наблюдать за Фортингэльским тисом, чтобы лучше понять механизмы, стоящие за подобными изменениями.