Названо 2 растения, которые дачники принимают за сорняки, а зря
Ботаник Качкин: В крапиве много витамина К, улучшающего свёртываемость крови
Многие дачники ошибочно считают крапиву и подорожник сорняковыми растениями, от которых следует избавляться на своих земельных участках. Однако они не приносят никакого вреда урожаю, напротив, для человека от них много пользы. Об этом заявил доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин в беседе с РИА «ФедералПресс».
Учёный заявил, что крапива двудомная и подорожник большой активно используются в медицине и в других сферах. Например, в крапиве содержится большое количество витамина К, который улучшает свёртываемость крови. Её молодые листья и побеги можно и вовсе использовать в пищу, добавляя в салаты и супы.
«Из крапивы также можно получать волокно для тканей, которое отличается прочностью и стойкостью», — добавил Качкин.
Другим полезным растением является подорожник большой, который часто растёт вдоль дорог и остаётся незамеченным. Благодаря высокому содержанию растительных слизей, его можно применять при лечении кашля и заболеваний ЖКТ.
В заключении ботаник призвал россиян бережнее относиться к растениям, которые кажутся на первый взгляд бесполезными сорняками. Для начала следует изучить информацию о них прежде, чем уничтожать на участке.
Кроме крапивы в пищу годятся и другие растения, которые люди считают сорняками. В частности, это амарант, марь белая и лебеда. Садоводов призвали обратить внимание на траву пастушья сумка, которую можно использовать и как начинку для пирога, и как приправу к борщу. При этом есть стоит только молодые листья и побеги сорняков, потому что они не дают горечи.