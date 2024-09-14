Названо 2 растения, которые дачники принимают за сорняки, а зря

Многие дачники ошибочно считают крапиву и подорожник сорняковыми растениями, от которых следует избавляться на своих земельных участках. Однако они не приносят никакого вреда урожаю, напротив, для человека от них много пользы. Об этом заявил доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин в беседе с РИА «ФедералПресс».

Учёный заявил, что крапива двудомная и подорожник большой активно используются в медицине и в других сферах. Например, в крапиве содержится большое количество витамина К, который улучшает свёртываемость крови. Её молодые листья и побеги можно и вовсе использовать в пищу, добавляя в салаты и супы.

«Из крапивы также можно получать волокно для тканей, которое отличается прочностью и стойкостью», — добавил Качкин.

Другим полезным растением является подорожник большой, который часто растёт вдоль дорог и остаётся незамеченным. Благодаря высокому содержанию растительных слизей, его можно применять при лечении кашля и заболеваний ЖКТ.

В заключении ботаник призвал россиян бережнее относиться к растениям, которые кажутся на первый взгляд бесполезными сорняками. Для начала следует изучить информацию о них прежде, чем уничтожать на участке.