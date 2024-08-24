Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 01:55

В пищу годятся: Садовод перечислила сорняки, которые можно есть

Садовод Воронова: Сорняк мокрица можно есть в сыром виде

Некоторые сорные растения годятся для употребления в пищу, поэтому их можно не выбрасывать. Обложка © Pixabay / photoAC

Некоторые сорные растения годятся для употребления в пищу, поэтому их можно не выбрасывать. Обложка © Pixabay / photoAC

Почти каждый день дачникам для защиты урожая приходится бороться с сорняками. Однако далеко не все знают, что некоторые сорные растения годятся для употребления в пищу, поэтому их можно не выбрасывать. На какую зелень следует обратить внимание, рассказала садовод Надежда Воронова.

Ведущий редактор биологического издательства «Фитон ХХI» подчеркнула в беседе с интернет-изданием Regions, что есть можно только молодые листья и побеги сорняков, потому что они не дают горечи. По её словам, в пищу годятся амарант, марь белая и лебеда.

«Сорняк под названием мокрица также годится для употребления в сыром виде, а ещё её добавляют к бутербродам», — отметила эксперт.

Кроме того, она призвала садоводов обратить внимание на траву пастушья сумка, которую можно использовать и как начинку для пирога, и как приправу к борщу. Молодые красные листики сныти допустимо есть в сыром виде, добавила специалист.

Дачникам рассказали, как защитить калину от тли, моли и клеща
Дачникам рассказали, как защитить калину от тли, моли и клеща

Ранее была озвучена главная ошибка дачников, которая ведёт к гибели урожая. Кстати, уже пора готовить грядки к осенним холодам — помогут в этом деле советы от агронома.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров