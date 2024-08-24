В пищу годятся: Садовод перечислила сорняки, которые можно есть

Почти каждый день дачникам для защиты урожая приходится бороться с сорняками. Однако далеко не все знают, что некоторые сорные растения годятся для употребления в пищу, поэтому их можно не выбрасывать. На какую зелень следует обратить внимание, рассказала садовод Надежда Воронова.

Ведущий редактор биологического издательства «Фитон ХХI» подчеркнула в беседе с интернет-изданием Regions, что есть можно только молодые листья и побеги сорняков, потому что они не дают горечи. По её словам, в пищу годятся амарант, марь белая и лебеда.

«Сорняк под названием мокрица также годится для употребления в сыром виде, а ещё её добавляют к бутербродам», — отметила эксперт.

Кроме того, она призвала садоводов обратить внимание на траву пастушья сумка, которую можно использовать и как начинку для пирога, и как приправу к борщу. Молодые красные листики сныти допустимо есть в сыром виде, добавила специалист.