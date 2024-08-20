Дачникам рассказали, как защитить калину от тли, моли и клеща

Август является самым лучшим месяцем для высадки на даче плодовых деревьев и кустарников, в том числе калины. Её любят не только из-за лечебных свойств, но и красивого цветения. Однако, чтобы получить урожай, нужно обезопасить растение от вредителей. Как это сделать, объяснила интернет-изданию Regions.ru главный агроном и дачница России Октябрина Ганичкина.

По словам эксперта, в основном на этот кустарник нападают личинки чёрной тли и гусеницы серой бабочки, также чехликовая моль и паутинный клещ. Чтобы они не навредили калине, её следует опрыскать специальной жидкостью.

"После сбора урожая я опрыскиваю кустарник карбофосом: смешиваю 50 мл раствора с 10 литрами воды и добавляю две столовые ложки жидкого мыла. С прошлого года и до сих пор калина стоит у меня в саду чистая, без вредителей. Также можно прибегнуть к помощи "Фитоверма", — рассказала Ганичкина.

В целом с калиной нет никаких хлопот. Её можно сажать в любое время года, главное — подготовить яму для ростков. Однако при открытой корневой системе лучше высадить кустарник до заморозков. Собирать ягоды лучше к середине или концу осени.

"Калину можно есть в чистом виде или приготовить из неё варенье, компот и даже настойки. Ягоды и кора обладают полезными свойствами, поэтому в народе её прозвали лекарственным кустарником", — добавила дачница.