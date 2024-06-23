Больничка для растений: Самые частые болезни домашних цветов и как их лечить Как определить, чем болеет комнатное растение и чем его вылечить. Life.ru собрал советы опытных ботаников. 22 июня, 21:31 Профессиональные ботаники и флористы считают, что все советы из Интернета про кофейную гущу, настойку из банановой кожуры или заварки следует выбросить из головы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Даже у самых опытных цветоводов растения иногда болеют, им нужно помочь. Но следует делать это правильно, чтобы не нанести ещё больший вред. Профессиональные ботаники и флористы считают, что все советы из Интернета про кофейную гущу, настойку из банановой кожуры или заварки следует выбросить из головы. Органику, включая навоз, можно использовать только в саду или на огороде. Дома в первую очередь помощником должны стать минеральные удобрения.

Они должны совмещать в себе следующие свойства: — быть сбалансированными по азоту, фосфору и калию; — иметь дополнительно не менее 6–8 микроэлементов; — хорошо растворяться в воде.

Листья растения желтеют

Растению не хватает азота и железа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alie04

Растению не хватает азота и железа. Вылечить его можно, подкормив удобрениями, содержащими эти элементы. На этикетках эти элементы обознаются как N — азот и Fe — железо.

На листьях белый налёт

Это грибковое заболевание мучнистая роса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Если на листьях растения сверху появился белый налёт — это грибковое заболевание мучнистая роса. Нужно опрыскать листья молочной сывороткой или обработать препаратами "Топаз", "Прогноз" и другими.

Листья желтеют с кончиков

Это от избыточного полива. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtCreationsDesignPhoto

Когда листья комнатного цветка начинают желтеть с кончиков, а потом становятся коричневыми — это от избыточного полива. Такое бывает, например, с драценами. В этом случае достаточно сократить количество влаги.

На листьях округлые коричневые или серые пятна

Коричневые или серые пятна на поверхности листьев являются признаками грибкового или бактериального поражения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / foto_molka

Коричневые или серые пятна на поверхности листьев являются признаками грибкового или бактериального поражения. Таких болезней у растений много. Чтобы их вылечить, достаточно обработать их комплексным средством. Например, фундазолом. Это довольно новый действенный препарат II класса опасности. Обработку цветка следует проводить в перчатках и респираторе. Чтобы опрыскать цветок, его можно вынести на балкон.

В основании стебля чёрные или серые пятна

Все пятна должны быть обработаны фундазолом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stephan Morris

Скорее всего, это чёрная ножка. Болезнь быстро ведёт к гибели растения. Все пятна должны быть обработаны фундазолом, засыпаны активированным или древесным толчёным углем.

Листья скручиваются и теряют окрас

Нужно выяснить, какая кислотность подходит конкретному виду растений; с помощью лакмусовой бумажки определить, какова она на самом деле. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jus_Ol

Скорее всего, в этом виновата неподходящая кислотность почвы. Нужно выяснить, какая кислотность подходит конкретному виду растений; с помощью лакмусовой бумажки определить, какова она на самом деле. Чтобы её понизить, следует полить почву в горшке слабым раствором соды. А чтобы повысить (если почва щелочная) — слабым раствором лимонной кислоты или раствором лимонного сока. Раствор на вкус должен быть приятно слабокислым.

Зелёные листья вянут и отваливаются

В этом виновата корневая гниль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

В этом виновата корневая гниль. Чтобы спасти цветок, нужно вынуть его из горшка, отрясти грунт с корней, очистить и осмотреть их. Повреждённые участки следует удалить, а срезы присыпать измельчённым углем. Можно на один час поместить растение корнями в раствор препарата "Максим". Затем пересадить цветок в новый грунт.

На листьях белёсые (зеркальные) пятна

Скорее всего, это солнечный ожог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sutthichai phumiprathet

Скорее всего, это солнечный ожог. Так бывает, когда тенелюбивые цветы неожиданно получают избыточную порцию солнца. Например, солнце начинает ходить ниже, заглядывает в окна, куда до этого времени не доставало. Такое случается со спатифиллумом. Следует убрать растение с подоконника.

Листья желтеют, а прожилки остаются зелёными

В этом виновато заболевание хлороз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

В этом виновато заболевание хлороз. Хлороз бывает вызван микроорганизмами, а бывает физиологическое поражение. У домашних цветов преобладает физиологический хлороз. Его лечат подкормкой минеральным удобрением с азотом и железом.

Нижние листья фикуса или кротона облетают

Цветку не хватает минеральных веществ и оно буквально "ест" само себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Gr

Если сам цветок выглядит здоровым, значит, ему не хватает минеральных веществ и оно буквально "ест" само себя. Вернуть растению хороший вид могут комплексные подкормки минеральными удобрениями.

"Куриный бульон" для цветка

Суккуленты, кактусы, засухолюбивые растения нужно подкармливать осенью и зимой не чаще одного раза в месяц, а весной и осенью — два раза в месяц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ludmila Kapustkina

Если вы хотите сохранить зелёному любимцу здоровье, подкормки комплексными удобрениями должны быть регулярными. Весной и летом, когда домашние цветы идут в рост, их нужно подкармливать не реже двух-трёх раз в месяц. Осенью и зимой достаточно одного-двух раз в месяц. Суккуленты, кактусы, засухолюбивые растения нужно подкармливать осенью и зимой не чаще одного раза в месяц, а весной и осенью — два раза в месяц.

Важное! Разбавлять все минеральные удобрения ботаники советуют в два-три раза слабее, чем указано в инструкции. Так вы гарантированно не повредите волоски, расположенные на корнях, которые отвечают за впитывание веществ. Они могут получить химический ожог, даже если растение всего-навсего находится в подсушенном грунте, а вместо полива его сразу удобряют подкормкой. Ботаники сравнивают рекомендованные производителями растворы с салом: оно питательное, но усваивается больным хуже, чем "куриный бульон" — удобрение, которое разведено сильнее обычного.

Авторы Александр Лаврентьев