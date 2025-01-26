«Будет катастрофа»: Эксперт рассказал о последствиях возвращения морозов в Россию

Зима в этом году удивляет аномальной мягкостью — арктический циклон, который обычно приносит с собой морозы, так и не пришёл в Россию. Однако если природа решит наверстать упущенной и всё же обрушит столбики термометров до сильного минуса, нашу флору ждёт настоящая катастрофа, предупреждает биолог и агроном Михаил Воробьёв.

По словам специалиста, отсутствие снежного покрова оставляет почву без естественной теплоизоляции, что создаёт угрозу для зимующих растений. В первую очередь это касается травянистых, луковичных и других культур, чувствительных к холоду.

«Это прежде всего розы, виноград, европейские теплолюбивые сорта ежевики и некоторые другие теплолюбивые растения. Они, конечно же, могут страдать, если при таком раскладе вернутся холода минус 15-20 или минус 30 градусов. Это будет, конечно же, катастрофа», — отметил Воробьёв в беседе с «Царьградом».

Впрочем, уверен агроном, текущая ситуация — не повод для паники. Синоптики предсказывают умеренное похолодание лишь в феврале, а март уже принесёт весеннее потепление. Однако Воробьёв порекомендовал всё равно внимательно следить за прогнозами и в случае резких морозов уделить внимание дополнительной защите растений.