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7 февраля, 19:39

Десятки рейсов отменили в Пулково из-за аномально высокого атмосферного давления

Петербургский аэропорт Пулково 7 февраля отменил десятки рейсов, которые должны были выполнить самолёты Sukhoi Superjet. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Приём воздушных судов этого типа тоже не осуществляется.

Днём отмена затронула 35 рейсов, а вечером — ещё 17. Корректировать расписание пришлось из-за неблагоприятных погодных условий, пояснила пресс-служба аэропорта.

«Ряд авиакомпаний вынужденно корректирует расписания полётов в связи с аномально высоким атмосферным давлением в условиях антициклона в Ленинградской области», — гласит сообщение.

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Скачок атмосферного давления до рекордных значений ожидается на выходных и в Москве. Рост показателя метеорологи начали фиксировать уже в пятницу.

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VK / Аэропорт Пулково

Илья Пушкарев
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