Десятки рейсов отменили в Пулково из-за аномально высокого атмосферного давления

Петербургский аэропорт Пулково 7 февраля отменил десятки рейсов, которые должны были выполнить самолёты Sukhoi Superjet. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Приём воздушных судов этого типа тоже не осуществляется.