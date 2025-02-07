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7 февраля, 11:09

Аэропорт Сухума впервые за более чем 30 лет принял рейс из Москвы

Состоялся первый за более чем 30 лет полёт по маршруту Москва — Сухум. Рейс из российской столицы стал тестовым, он привёз домой абхазских студентов.

Самолёт совершил посадку после тестового полёта из России в Абхазию. Видео © Telegram / АПСНЫПРЕСС

Лайнер вылетел из московского аэропорта «Внуково», после чего прилетел в международный аэропорт Сухума. Позднее воздушное судно отправится обратно в РФ. Полное восстановление авиасообщения между РФ и Абхазией планируется восстановить к маю 2025 года.

Аэропорт, расположенный в столице Абхазии, был построен в 1960-х годах и ранее принимал рейсы из Москвы и других городов Советского Союза. Однако с началом войны в республике в начале 1990-х годов его работа фактически прекратилась. Регулярные рейсы не выполнялись с 1993 года, хотя аэропорт продолжал использоваться для нужд военной авиации.

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Напомним, ранее власти Абхазии попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения. В ходе встречи представителей стран, которая проходила в здании аэропорта «Сухум», также наметили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между государствами.

Обложка ©

Telegram / АПСНЫПРЕСС

Мария Любицкая
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