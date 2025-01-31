Власти Абхазии попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения

В пятницу, 31 января, прошло совещание, посвященное открытию авиасообщения между Россией и Абхазией. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой наладить авиасообщение между странами до начала летнего сезона.

Издание Sputnik Абхазия сообщает, что в ходе встречи, которая проходила в здании аэропорта «Сухум», также были намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между государствами. Бадра Гунба попросил оказать материальную помощь школам и сёлам республики в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Кириенко пообещал, что руководство РФ рассмотрит данные запросы.