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31 января, 15:59

Власти Абхазии попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения

Сергей Кириенко и Бадра Гунба на совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. Фото © VK / Sputnik Абхазия

Сергей Кириенко и Бадра Гунба на совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. Фото © VK / Sputnik Абхазия

В пятницу, 31 января, прошло совещание, посвященное открытию авиасообщения между Россией и Абхазией. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой наладить авиасообщение между странами до начала летнего сезона.

Встреча Кириенко с и. о. президента Абхазии. Видео © VK / Sputnik Абхазия

Издание Sputnik Абхазия сообщает, что в ходе встречи, которая проходила в здании аэропорта «Сухум», также были намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между государствами. Бадра Гунба попросил оказать материальную помощь школам и сёлам республики в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Кириенко пообещал, что руководство РФ рассмотрит данные запросы.

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Ранее власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Life.ru публиковал открытое письмо исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганбы к президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, что выборы состоятся 15 февраля 2025 года. За должность будут бороться пятеро кандидатов. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку 19 ноября 2024 года из-за политического конфликта в стране.

Алена Пенчугина
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