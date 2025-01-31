Власти Абхазии попросили РФ помочь в создании постоянного авиасообщения
Сергей Кириенко и Бадра Гунба на совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. Фото © VK / Sputnik Абхазия
В пятницу, 31 января, прошло совещание, посвященное открытию авиасообщения между Россией и Абхазией. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к первому заместителю главы Администрации президента РФ Сергею Кириенко с просьбой наладить авиасообщение между странами до начала летнего сезона.
Встреча Кириенко с и. о. президента Абхазии. Видео © VK / Sputnik Абхазия
Издание Sputnik Абхазия сообщает, что в ходе встречи, которая проходила в здании аэропорта «Сухум», также были намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между государствами. Бадра Гунба попросил оказать материальную помощь школам и сёлам республики в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Кириенко пообещал, что руководство РФ рассмотрит данные запросы.
Ранее власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Life.ru публиковал открытое письмо исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганбы к президенту РФ Владимиру Путину. Напомним, что выборы состоятся 15 февраля 2025 года. За должность будут бороться пятеро кандидатов. Экс-президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку 19 ноября 2024 года из-за политического конфликта в стране.