Власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийского кандидата на выборах

Власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийских кандидатов на будущих выборах главы республики, которые начнутся 15 февраля. Об этом говорится в открытом письме исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы к президенту РФ Владимиру Путину.

В обращении ио премьера Абхазии к российскому лидеру говорится о том, что в республике разразился политический кризис. В связи с этим Бганба просит власти РФ оказать открытую поддержку лояльно настроенным по отношению к России кандидатам.

«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — написал Бганба.

Ранее сторонники одного из кандидатов на пост президента Абхазии Адгура Ардзинба грозились начать вооружённые протесты в случае его поражения на выборах. При этом опросы общественного мнения говорят о широкой поддержке в обществе и элитах ключевого пророссийского кандидата, действующего вице-президента Бадры Гунба, который обладает опытом управления, находится в хороших отношениях с Москвой и призывает к возобновлению диалога с Россией в конструктивном русле.