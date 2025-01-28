Власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийского кандидата на выборах
Власти Абхазии попросили Москву поддержать пророссийских кандидатов на будущих выборах главы республики, которые начнутся 15 февраля. Об этом говорится в открытом письме исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы к президенту РФ Владимиру Путину.
В обращении ио премьера Абхазии к российскому лидеру говорится о том, что в республике разразился политический кризис. В связи с этим Бганба просит власти РФ оказать открытую поддержку лояльно настроенным по отношению к России кандидатам.
«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — написал Бганба.
Ранее сторонники одного из кандидатов на пост президента Абхазии Адгура Ардзинба грозились начать вооружённые протесты в случае его поражения на выборах. При этом опросы общественного мнения говорят о широкой поддержке в обществе и элитах ключевого пророссийского кандидата, действующего вице-президента Бадры Гунба, который обладает опытом управления, находится в хороших отношениях с Москвой и призывает к возобновлению диалога с Россией в конструктивном русле.
Напомним, бывший президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку 19 ноября 2024 года из-за политического конфликта в стране. Нового лидера выберут 15 февраля. За эту должность будут бороться пятеро кандидатов: Адгур Ардзинба — экс-министр экономики и глава оппозиционного движения «Абхазское народное движение», Роберт Аршба — бывший председатель контрольной палаты республики, Олег Барциц — экс-торговый представитель в РФ, Адгур Хурхумал — глава правления «Черноморского банка развития» и Бадра Гунба — вице-президент Абхазии. В ЦИК республики в преддверии выборов попросили Россию открыть побольше избирательных участков на своей территории.
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