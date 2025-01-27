ЦИК Абхазии просят открыть в России больше участков для голосования на выборах президента
ЦИК Абхазии призвали открыть избирательные участки в Ростове и других городах РФ
Дополнительные избирательные участки в рамках предстоящих внеочередных выборов президента Абхазии откроются в Карачаево-Черкесии и в Москве. Руководитель одного из двух избирательных участков в России Беслан Кобахия просит Центральную избирательную комиссию республики обеспечить согражданам больше мест для голосования, сообщает Lomovka.
«Непонятно, почему так мало. Этот вопрос поднимала наша общественность — абхазы, проживающие в Ростове, в Санкт-Петербурге и других городах. И были обращения этих людей в ЦИК Абхазии. В прошлые годы было то же самое. Я думаю, что это больше упирается в вопросы финансирования. Однако считаю, что их нужно услышать, нужно открыть ещё несколько избирательных участков, причём в разных городах, там, где живут абхазы, имеющие гражданство Республики Абхазии», — заявил Кобахия.
Он объяснил, что голосование в России может показаться имиджевым, но в действительности является крайне важным. Этот процесс сможет доказать, что Абхазия и РФ являются стратегическими партнёрами и подтвердит добрые союзнические отношения. Он уверен, что республика «всеми фибрами души повёрнута» в сторону Российской Федерации.
«А вот если какой-то кандидат будет откровенно поддержан «внешней стороной» — Турцией, Грузией, он едва ли победит. Абхазы — небольшой, но гордый народ», — подчеркнул Кобахия.
Напомним, что бывший президент Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября 2024 года на фоне внутреннего политического конфликта. Внеочередные выборы президента состоятся уже 15 февраля. На пост претендуют пятеро кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики и лидер оппозиционного движения «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – ранее занимавший должность торгового представителя Абхазии в России, Бадра Гунба – действующий вице-президент республики, и Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».
Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko