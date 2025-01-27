ЦИК Абхазии просят открыть в России больше участков для голосования на выборах президента

Дополнительные избирательные участки в рамках предстоящих внеочередных выборов президента Абхазии откроются в Карачаево-Черкесии и в Москве. Руководитель одного из двух избирательных участков в России Беслан Кобахия просит Центральную избирательную комиссию республики обеспечить согражданам больше мест для голосования, сообщает Lomovka.

«Непонятно, почему так мало. Этот вопрос поднимала наша общественность — абхазы, проживающие в Ростове, в Санкт-Петербурге и других городах. И были обращения этих людей в ЦИК Абхазии. В прошлые годы было то же самое. Я думаю, что это больше упирается в вопросы финансирования. Однако считаю, что их нужно услышать, нужно открыть ещё несколько избирательных участков, причём в разных городах, там, где живут абхазы, имеющие гражданство Республики Абхазии», — заявил Кобахия.

Он объяснил, что голосование в России может показаться имиджевым, но в действительности является крайне важным. Этот процесс сможет доказать, что Абхазия и РФ являются стратегическими партнёрами и подтвердит добрые союзнические отношения. Он уверен, что республика «всеми фибрами души повёрнута» в сторону Российской Федерации.

«А вот если какой-то кандидат будет откровенно поддержан «внешней стороной» — Турцией, Грузией, он едва ли победит. Абхазы — небольшой, но гордый народ», — подчеркнул Кобахия.