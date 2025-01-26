«Решается наша судьба»: Абхазская диаспора просит открыть больше избирательных участков в России

Для обеспечения свободного волеизъявления абхазов, живущих на территории России, на выборах президента Абхазии необходимо увеличить количество избирательных участков, сказали Life.ru представители абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге. В настоящее время в России предусмотрено всего два таких участка — в Москве и Черкесске. Напоминаем, что внеочередные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля.

«В преддверии выборов ЦИК Абхазии уместно было бы услышать просьбу граждан и увеличить число избирательных участков на территории РФ. Считаем целесообразным дополнительно открыть участки в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Майкопе и Сочи. Уверен, что наши друзья в России поддержат нас и не откажут нам в организации таких участков», — говорится в заявлении диаспоры.

Представители диаспоры подчеркнули, что судьба Абхазии решается в эти дни, и граждане республики, независимо от их местонахождения, должны иметь возможность голосовать на предстоящих выборах. Заявление подписано от имени следующих представителей диаспоры в Санкт Петербурге: Юрий Герия, Рауф Айба, Михаил Зарандия, Ирина Дамения, Манана Берзения, Адамур Джинджал и Алиса Догузова.

15 февраля в Абхазии пройдут досрочные выборы президента. На высший пост в государстве претендуют пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики и председатель оппозиционной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – бывший торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, и Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».