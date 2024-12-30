В Абхазии раскрыли размер грядущей российской поддержки

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Деньги будут пущены на экономическое развитие республики и софинансирование зарплат бюджетников, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объёме пяти миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии», — сказал он.

Делба отметил, что данная поддержка играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития региона, а также в поддержании жизненного уровня населения. Он выразил уверенность в том, что эти средства будут эффективно использованы для достижения поставленных целей.