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Регион
30 декабря, 16:59

В Абхазии раскрыли размер грядущей российской поддержки

Минфин Абхазии ожидает помощь от РФ в размере 5,2 млрд рублей в 2025 году

Российская финансовая помощь Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Деньги будут пущены на экономическое развитие республики и софинансирование зарплат бюджетников, сообщил РИА «Новости» исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

«Большая часть средств российской финансовой помощи в объёме пяти миллиардов 200 миллионов рублей будет направлена на социально-экономическое развитие Абхазии», — сказал он.

Делба отметил, что данная поддержка играет ключевую роль в обеспечении стабильности и развития региона, а также в поддержании жизненного уровня населения. Он выразил уверенность в том, что эти средства будут эффективно использованы для достижения поставленных целей.

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Прежде сообщалось, что Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию в рамках программы гуманитарной помощи. Старт был дан после того, как республика обратилась к Москве с просьбой обеспечить её электроэнергией бесплатно.

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Shutterstock / FOTODOM / ALEXEY FILATOV

Николай Рюмин
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