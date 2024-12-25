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25 декабря, 18:38

Захарова: Россия надеется на выполнение Абхазией договорённостей по инвестициям

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на выполнение Абхазией части своих обязательств в рамках договорённостей с Россией. Это касается, в том числе, гармонизации законодательства двух стран по вопросу инвестиций.

«Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с <...> документами (договорённостями между странами — Прим. Life.ru), в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала она на брифинге для СМИ.

В Абхазии обстреляли дом депутата, который убил коллегу и находится в бегах
В Абхазии обстреляли дом депутата, который убил коллегу и находится в бегах

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию в рамках программы гуманитарной помощи. Старт был дан после того, как страна обратилась к Москве с просьбой обеспечить её электроэнергией бесплатно.

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Telegram / Мария Захарова

Ольга Сливченко
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