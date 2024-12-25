Захарова: Россия надеется на выполнение Абхазией договорённостей по инвестициям

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на выполнение Абхазией части своих обязательств в рамках договорённостей с Россией. Это касается, в том числе, гармонизации законодательства двух стран по вопросу инвестиций.

«Очевидно, что союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств. Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с <...> документами (договорённостями между странами — Прим. Life.ru), в том числе в том, что касается гармонизации законодательства, создания необходимых условий для российских инвестиций и так далее», — сказала она на брифинге для СМИ.