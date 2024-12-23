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23 декабря, 06:50

Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию

Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом рассказали в министерстве энергетики и транспорта республики в беседе с ТАСС.

«Сегодня с 07:00 мск начались гуманитарные поставки электроэнергии из России», — сказал и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Сообщается, что в Абхазии начал действовать прежний график подачи электричества, введённый с 1 ноября, с четырехчасовыми ограничениями — по два часа в дневное и ночное время.

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Напомним, исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарных поставках электроэнергии. С 1 сентября Россия частично приостановила социальные выплаты в Абхазии. В МИД РФ объяснили необходимостью учитывать различные обстоятельства. В то же время Сухум отказался ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, но призвал к восстановлению социальных выплат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Николай Рюмин
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