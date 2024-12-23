Начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию

Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом рассказали в министерстве энергетики и транспорта республики в беседе с ТАСС.

«Сегодня с 07:00 мск начались гуманитарные поставки электроэнергии из России», — сказал и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.