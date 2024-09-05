Лавров: Приостановка РФ соцвыплат в Абхазии связана с «балансом обязательств»

Приостановка Россией социальных выплат бюджетникам Абхазии связана с «балансом обязательств», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отверг утверждения о якобы обострении отношений Москвы и Сухума, отметив, что стороны просто выполняют достигнутые договорённости.

«Есть пакет договорённостей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства», — отметил глава внешнеполитического ведомства.