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5 сентября, 12:24

Лавров: Приостановка РФ соцвыплат в Абхазии связана с «балансом обязательств»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Приостановка Россией социальных выплат бюджетникам Абхазии связана с «балансом обязательств», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отверг утверждения о якобы обострении отношений Москвы и Сухума, отметив, что стороны просто выполняют достигнутые договорённости.

«Есть пакет договорённостей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что с 1 сентября Россия приостановила выплаты бюджетникам из частично признанной республики. Речь идёт, в частности, об учителях, врачях и сотрудниках силовых структур.

Матвей Константинов
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