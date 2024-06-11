Россия направила Абхазии свыше 220 тысяч новых учебников

Россия принимает активное участие в развитии образовательной системы Абхазии и за последние годы поставила в республику свыше 220 тысяч новых учебников. Об этом во время интервью в открытой студии на II Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани сообщил министр просвещения страны Инал Габлия.

"Благодаря поддержке Министерства просвещения России за последние три года завезли более 220 тысяч экземпляров новой учебной литературы, которой остро не хватало в Республике Абхазия. То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы — физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования", — цитирует главу ведомства РИА "ФедералПресс".

По его словам, детей к обучению должно мотивировать образовательное пространство в целом. В качестве примера министр просвещения Абхазии привёл школу-пансион "Летово", которая расположена в Новой Москве.

"Само пространство должно мотивировать к обучению. Вот, например, я был в школе "Летово", сегодня о ней тоже рассказывал Сергей Сергеевич Кравцов в своём докладе. Это, конечно, уникальная среда для ребёнка, где всё говорит о науке, всё говорит об обучении. В коридорах можно слышать разговоры о математике, русском языке, английском и что-то с этим связанное", — объяснил он.

Габлия подчеркнул, что современная школа должна быть оборудована всем необходимым для гармоничного развития личности, а детей нужно стремиться полностью вовлечь в учебный процесс с помощью благоприятной среды и хороших учителей. Кроме того, важна инфраструктура учебного заведения — библиотека, бассейн, спорткомплекс. Фундаментом качественного образования служит правильная среда, подытожил министр.