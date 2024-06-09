Дети из Абхазии, ДНР и Белоруссии съехались на турслёт "Наш вектор" в Смоленске Международный турслёт "Наш вектор" стартовал в Смоленске 9 июня, 16:06 "Наш вектор" стартовал под Смоленском. Обложка © Telegram / Наш вектор. Турслёт

В Смоленске открылся международный турслёт "Наш Вектор" с участием детей из Абхазии, Белоруссии и ДНР, всего съехалось 120 человек. Мероприятие стартовало 9 июня и завершится 15 июня. Об этом говорится в телеграм-канале мероприятия.

В Смоленске стартовал турслёт "Наш вектор". Фото © Telegram / Наш вектор

"Мы постарались, чтобы смена прошла весело, по-доброму, а главное — полезно. За это время вы научитесь многому, освоите то, что должен уметь каждый мужчина, защитник своей семьи, родных, дома и Отечества", — обратился к участникам губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Часть слёта будет организована на берегу Десногорского водохранилища, где дети уже устанавливают палатки и готовятся к первому вечеру у костра. А завершится поездка на территории национального парка "Смоленское поозерье". За это время школьники освоят навыки выживания, познакомятся с основами медицины, поисково-спасательных работ, скалолазания и водного туризма. Также ребят ждут творческие вечера и погружение в историю региона.

Военкор Семён Пегов, чьё детство прошло на Смоленщине, тепло поздравил участников с началом увлекательного приключения. Он пожелал им сдружиться, обрести веру в командный дух, раскрыть для себя красоту родной земли. Военкор признался, что и сам провёл юность "в походах с палатками и тяжёлыми рюкзаками", поэтому до сих пор с ностальгией вспоминает те годы.

"Чтобы полюбить родную землю, для начала её нужно узнать. Узнать её запах, её чащи, её восходы и закаты, её тропинки и овраги, и даже её болота с досадными и прожорливыми комарами", — написал он в телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям проработать возможность организации походов для учащихся школ, институтов и для семей с детьми. Доклад должен быть представлен главе государства в срок до 1 июля.

Авторы Татьяна Миссуми