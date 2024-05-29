Путин поручил регионам организовать походы для школьников, студентов и семей 29 мая, 11:44 Школьникам и студентам могут организовать походы. Обложка © Freepik

Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям проработать возможность организации походов для учащихся школ, институтов и для семей с детьми. Доклад должен быть представлен главе государства в срок до 1 июля. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос об организации походов выходного дня для лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также для семей с детьми", — отмечается в тексте.

Также Путин распорядился создать в нашей стране единую цифровую платформу в туристической сфере, где будет представлена информация о гостиницах, ресторанах, услугах гидов, транспортных маршрутах и прочих услугах отрасли.

Авторы Татьяна Миссуми