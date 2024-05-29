Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Путин поручил регионам организовать походы для школьников, студентов и семей

29 мая, 11:44
Школьникам и студентам могут организовать походы. Обложка © Freepik

Школьникам и студентам могут организовать походы. Обложка © Freepik

Президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям проработать возможность организации походов для учащихся школ, институтов и для семей с детьми. Доклад должен быть представлен главе государства в срок до 1 июля. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос об организации походов выходного дня для лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также для семей с детьми", — отмечается в тексте.

10 архивных фото, как отдыхали школьники в СССР: летние каникулы в пионерских лагерях
10 архивных фото, как отдыхали школьники в СССР: летние каникулы в пионерских лагерях

Также Путин распорядился создать в нашей стране единую цифровую платформу в туристической сфере, где будет представлена информация о гостиницах, ресторанах, услугах гидов, транспортных маршрутах и прочих услугах отрасли.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!