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Регион
29 мая, 11:26

Путин поручил создать в России единый цифровой туристический портал

Президент России Владимир Путин распорядился создать в нашей стране единую цифровую платформу в туристической сфере, где будет представлена информация о гостиницах, ресторанах, услугах гидов, транспортных маршрутах и прочих услугах отрасли. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ с учётом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма, предусматривающей сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, гостиницах и иных средствах размещения, объектах общественного питания, работе экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, транспортно-логистических услугах", указано в одном из пунктов распоряжения.

На платформе будет предусмотрена идентификация рынка туристических услуг, что поможет повысить прозрачность и безопасность рынка. Сбор и анализ персональных данных будут проводить в обезличенной форме. Также информация на портале будет доступна для "создания программного обеспечения, позволяющего формировать, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, предложения о путешествиях" по запросам пользователей платформы. Первый доклад о ходе выполнения поручения должен быть представлен президенту до 1 сентября, впоследствии — раз в год.

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Российские власти предпринимают и другие шаги для развития туризма в стране. Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что за последнее время в работе над национальным проектом "Туризм.РФ" были сделаны семимильные шаги. В пример он привёл возросшее количество туристических поездок за 2023 год: таковых насчиталось 83 миллиона, что больше, чем совершалось ещё до пандемии коронавируса.

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Shutterstock / FOTODOM / AndreyCherkasov

Юрий Лысенко
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