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8 июня, 10:37
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Столицу Абхазии свяжут авиарейсами с семью городами России

Глава Абхазии Бжания: Самолёты из аэропорта Сухума полетят в семь городов РФ

Из аэропорта Сухума после завершения его реконструкции самолёты будут летать в семь городов России. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России", — приводит РИА "Новости" слова главы Абхазии.

Бжания отметил, что за счёт этого с первого года планируется увеличить пассажирский поток минимум на 50 процентов.

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Международный аэропорт Сухума построили в 1960-х годах, он мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки. В 1993 году воздушную гавань закрыли. В октябре 2023 года Правительство Абхазии заключило соглашение о реконструкции аэропорта. Уточнялось, что аэропорт заработает с 31 декабря 2024 года, а первый пробный полёт намечен на июль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Дарья Нарыкова
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