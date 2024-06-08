Столицу Абхазии свяжут авиарейсами с семью городами России
Глава Абхазии Бжания: Самолёты из аэропорта Сухума полетят в семь городов РФ
Из аэропорта Сухума после завершения его реконструкции самолёты будут летать в семь городов России. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России", — приводит РИА "Новости" слова главы Абхазии.
Бжания отметил, что за счёт этого с первого года планируется увеличить пассажирский поток минимум на 50 процентов.
Международный аэропорт Сухума построили в 1960-х годах, он мог принимать до пяти тысяч пассажиров в сутки. В 1993 году воздушную гавань закрыли. В октябре 2023 года Правительство Абхазии заключило соглашение о реконструкции аэропорта. Уточнялось, что аэропорт заработает с 31 декабря 2024 года, а первый пробный полёт намечен на июль.
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