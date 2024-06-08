Столицу Абхазии свяжут авиарейсами с семью городами России

Из аэропорта Сухума после завершения его реконструкции самолёты будут летать в семь городов России. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России", — приводит РИА "Новости" слова главы Абхазии.

Бжания отметил, что за счёт этого с первого года планируется увеличить пассажирский поток минимум на 50 процентов.