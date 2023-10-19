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19 октября, 09:49

Сухумский аэропорт начнёт работу в конце следующего года

Президент Абхазии Бжания: Аэропорт в Сухуме заработает с 31 декабря 2024 года

Сухумский аэропорт может начать работу в конце 2024 года, а следующим летом там стартуют технические полёты. Об этом рассказал президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

"Технические полёты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта — 31 декабря 2024 года. Единственный форс-мажорный фактор, который может помешать, — если, не дай бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб", — отметил он.

Президент пообещал, что в ближайший месяц будет объявлена российская кампания, которая займётся реконструкцией аэропорта в Сухуме. Контракт с ней уже подписан, подчеркнул Бжания.

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Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России появится в Очамчирской бухте в Абхазии.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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