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Регион
4 сентября, 08:31
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Глава МИД Шамба: Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

Вид на Гагру. Обложка © ТАСС / Александр Погожев

Вид на Гагру. Обложка © ТАСС / Александр Погожев

Россия с 1 сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии, заявил министр иностранных дел частично признанной республики Сергей Шамба. Это касается, в частности, учителей, врачей и сотрудников силовых структур.

«Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с необходимостью которого мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», — добавил чиновник.

По словам Шамбы, премьер-министр Александр Анкваб 2 сентября получил соответствующий документ.

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Ранее замглавы МИД Абхазии Одиссей Бигвава назвал признание Россией суверенитета республики в 2008 году торжеством исторической справедливости. Дипломат отметил, что Абхазия, будучи союзником РФ, поддерживает её, в том числе в проведении СВО на Украине.

Матвей Константинов
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