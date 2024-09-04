Глава МИД Шамба: Россия приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

Россия с 1 сентября приостановила выплаты бюджетникам Абхазии, заявил министр иностранных дел частично признанной республики Сергей Шамба. Это касается, в частности, учителей, врачей и сотрудников силовых структур.

«Кроме того, стоит вопрос о том, что отныне переток электроэнергии, с необходимостью которого мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам», — добавил чиновник.

По словам Шамбы, премьер-министр Александр Анкваб 2 сентября получил соответствующий документ.