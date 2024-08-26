После вооружённой агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. В связи с этим замглавы абхазского Министерства иностранных дел Одиссей Бигвава в беседе с корреспондентами РИА «Новости» заявил, что этот шаг Москвы тогда стал тожеством исторической справедливости для его народа.

«На алтарь священной свободы сложили свои головы тысячи отважных сынов и дочерей Абхазии, наши зарубежные соотечественники, доблестные добровольцы из Северного Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга, многих городов, краёв и областей России. Своим подвигом они навсегда проложили путь к независимости. 26 августа 2008 года стало торжеством исторической справедливости для нашего народа», — сообщил собеседник информагентства, подчеркнув, что этот день имеет судьбоносное значение для его республики и её населения.

Дипломат отметил, что Москва и Сухум являются союзниками, а за 16 лет отношения между двумя государствами вышли новый уровень союзничества в самых разных сферах: безопасности, социально-экономической, гуманитарной и других. Замглавы МИД Абхазии также напомнил, что на территории его страны находится 7-я российская военная база.

«Республика Абхазия как союзник поддерживает Россию, особенно в период проведения специальной военной операции и событий до СВО», — заключил Бигвава.