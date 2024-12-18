Абхазия попросила Россию бесплатно поставлять электроэнергию в 2025 году

Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. По его словам, Сухум отправил запрос в октябре, но ответа от российских властей получено не было.

«Ещё в октябре Абхазия запросила в России социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — сказал он РИА «Новости».