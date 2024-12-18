Абхазия попросила Россию бесплатно поставлять электроэнергию в 2025 году
Министр Нанба: Абхазия запросила у РФ бесплатные поставки электроэнергии
Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. По его словам, Сухум отправил запрос в октябре, но ответа от российских властей получено не было.
«Ещё в октябре Абхазия запросила в России социальный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго России. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», — сказал он РИА «Новости».
Как отметила член правления «Интер РАО» Александра Панина, в настоящее время поставки электроэнергии из России в Абхазию осуществляются на условиях предоплаты в рамках контракта, который будет действовать до 31 декабря 2024 года. Она добавила, что вопрос о продлении договора не поднимался.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Россия частично приостановила социальные выплаты в Абхазии. В Министерстве иностранных дел РФ это решение объяснили необходимостью учитывать различные обстоятельства. В то же время абхазские власти отказались ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, но призвали к восстановлению социальных выплат. На данный момент Абхазия рискует остаться без российских туристов из-за полного блэкаута.
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