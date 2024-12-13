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Регион
13 декабря, 17:39

Абхазия рискует остаться без российских туристов из-за полного блэкаута

В гостиницах Абхазии сообщили о снижении турпотока из России на Новый год

Гостиницы Абхазии рискуют потерять российских туристов. На данный момент зафиксировано минимальное число бронирований номеров не только на Новый год, но и на летний период, пишет «Газета.ru».

«Нет, к сожалению. И на лето нет, к сожалению. Без понятия, почему нет бронирований, потому что у нас как сезон летний закончился, а бронирований нет. Генераторы все есть, вообще без понятия, почему так происходит», — отметили в одном из гостевых домов Абхазии.

АТОР: Турпоток из России в Абхазию сейчас ограничен
АТОР: Турпоток из России в Абхазию сейчас ограничен

Представитель другого гостевого дома предположил, что бронирований нет из-за перебоев с электричеством. В ещё одном отеле сообщили, что новогодние бронирования есть, но они снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако до сих пор под вопросом: приедут гости или нет.

Напомним, 11 декабря Абхазию настиг полный блэкаут из-за остановки ИнгурГЭС, которая является единственным источником энергии в республике. С ближайшего понедельника жители региона будут получать электричество в домах лишь по 4 часа 40 минут днём и 10 часов ночью.

Обложка ©

freepik/DC Studio

Алёна Зиновьева
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