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13 декабря, 17:31

АТОР: Турпоток из России в Абхазию сейчас ограничен

Продажа туров из России в Абхазию временно приостановлена. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Газетой.ru».

Он напомнил, что Минэкономразвития России запретило российским операторам реализовывать поездки в Абхазию после начала протестов в республике. По мнению Мурадяна, ожидать отмены этого решения до конца года не стоит. Однако желающие всё еще могут самостоятельно посетить страну.

«Никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет», — заметил Мурадян.

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Напомним, что с 11 ноября в Абхазии проходили митинги, вспыхнувшие после ареста некоторых оппозиционных деятелей. Граждане требовали внесения изменений в законодательство. 15 ноября толпа прорвалась в комплекс правительственных зданий в Сухуме и захватила его. Президенту Аслану Бжании тогда предъявили ультиматум об отставке, с которым тот был вынужден согласиться. После всех событий политик покинул страну. Он намерен снова участвовать в выборах президента.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Strukov

Александра Мышляева
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