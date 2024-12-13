АТОР: Турпоток из России в Абхазию сейчас ограничен

Продажа туров из России в Абхазию временно приостановлена. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с «Газетой.ru» .

Он напомнил, что Минэкономразвития России запретило российским операторам реализовывать поездки в Абхазию после начала протестов в республике. По мнению Мурадяна, ожидать отмены этого решения до конца года не стоит. Однако желающие всё еще могут самостоятельно посетить страну.