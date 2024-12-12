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Регион
12 декабря, 07:54

Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поздравила с Днём Конституции

И.о. президента Абхазии Гунба поблагодарил Россию за помощь и поддержку

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией является ключевым приоритетом для руководства республики. В своем поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России он отметил, что укрепление прочных союзнических отношений с Россией является важным для абхазов.

Гунба выразил благодарность российскому лидеру за ту помощь и поддержку, которые Россия оказывает его республике, а также за обеспечение безопасности Абхазии от внешних угроз.

«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорится в поздравлении.

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Бадра Гунба стал и.о. президента Абхазии после протестов, которые вспыхнули в республике 11 ноября после задержания оппозиционеров. Люди требовали отпустить задержанных и отменить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. В результате напряженной политической ситуации Гунба был назначен на пост и.о. президента, что стало частью процесса стабилизации обстановки в стране. Его приоритетами стали укрепление союзнических отношений с Россией и решение внутренних проблем республики.

Обложка ©

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Марина Фещенко
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