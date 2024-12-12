Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поздравила с Днём Конституции

И.о. президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией является ключевым приоритетом для руководства республики. В своем поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России он отметил, что укрепление прочных союзнических отношений с Россией является важным для абхазов.

Гунба выразил благодарность российскому лидеру за ту помощь и поддержку, которые Россия оказывает его республике, а также за обеспечение безопасности Абхазии от внешних угроз.

«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорится в поздравлении.