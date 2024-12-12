Абхазия поблагодарила Россию за помощь и поздравила с Днём Конституции
И.о. президента Абхазии Гунба поблагодарил Россию за помощь и поддержку
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что укрепление союзнических отношений с Россией является ключевым приоритетом для руководства республики. В своем поздравлении Владимиру Путину по случаю Дня Конституции России он отметил, что укрепление прочных союзнических отношений с Россией является важным для абхазов.
Гунба выразил благодарность российскому лидеру за ту помощь и поддержку, которые Россия оказывает его республике, а также за обеспечение безопасности Абхазии от внешних угроз.
«Выражаю Вам искреннюю признательность за поддержку, которую Российская Федерация предоставляет нашей стране, а также за защиту Республики Абхазия от внешних рисков», — говорится в поздравлении.
Бадра Гунба стал и.о. президента Абхазии после протестов, которые вспыхнули в республике 11 ноября после задержания оппозиционеров. Люди требовали отпустить задержанных и отменить ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протесты разгорелись с новой силой: митингующие полностью захватили под контроль комплекс зданий правительства в столице и вручили президенту Бжании требование об отставке. В результате напряженной политической ситуации Гунба был назначен на пост и.о. президента, что стало частью процесса стабилизации обстановки в стране. Его приоритетами стали укрепление союзнических отношений с Россией и решение внутренних проблем республики.
Дмитрий Феоктистов/ТАСС